L’acqua dopo 9 mesi a secco: a San Damiano arrivano i soldi e gli uomini di Figliuolo

Cesena, 5 marzo 2024 – Da più di nove mesi non hanno l’acqua corrente in casa, ma soprattutto per abbeverare gli animali, 35 mucche, 16 pecore e 4 asini che rappresentano il patrimonio zootecnico della famiglia Santucci. Infatti a metà maggio dell’anno scorso una frana ha cancellato la sorgente che alimentava una sorta di acquedotto realizzato artigianalmente dagli abitanti della zona con l’aiuto del Comune di Mercato Saraceno che aveva fornito il tubo di collegamento.

Da allora è tutto un palleggiarsi le responsabilità, in barba a quel che dice e ripete il presidente della Regione Stefano Bonaccini: bisogna investire negli ambiti montani per evitarne l’abbandono. Il Comune chiama in causa Hera che si dice estranea al problema perché la struttura era privata e passa la patata bollente ad Atersir, l’agenzia regionale per i servizi idrici presieduta da Francesca Lucchi, assessore all’Ambiente del Comune di Cesena, poi tutto si ferma.

Le settimane e i mesi passano senza che nessuno metta mano alla questione che una decina di giorni fa, insieme a diverse altre, viene sottoposta all’attenzione della struttura del commissario governativo Francesco Paolo Figliuolo durante un incontro che si è svolto al Palazzetto dello sport del quartiere Romiti di Forlì. Detto fatto, il giorno dopo il colonnello Carlo La Torre, il tenente colonnello Vincenzo Martella e i loro collaboratori si presentano a San Damiano, verificano la gravità della situazione e contattano il sindaco Monica Rossi, che non aveva segnalato il problema tra le ‘somme urgenze’, offrendo il finanziamento per riportare in funzione la sorgente e il collegamento distrutti dalla frana. Il Comune si mette in moto, incarica un tecnico (del quale non si conosce il nome) che nei prossimi giorni farà un sopralluogo. Anche se i soldi del Governo ci sono, sarà una cosa lunga.

Intanto Angelo Santucci ogni giorno fa la spola con l’estremità dell’acquedotto riempiendo di acqua un carro-botte che viene fatturata da Hera con la tariffa agevolata per l’agricoltura. "All’inizio era più semplice – dice – perché ci lasciavano prelevare l’acqua dall’idrante e in cinque minuti la botte si riempiva, ora serve più di un’ora. E in estate un viaggio al giorno non basta".

"Io avevo ipotizzato di prolungare l’acquedotto fino all’abitato in questione e in altri casi analoghi – ci ha detto il sindaco Monica Rossi – ma non è possibile: la struttura commissariale può finanziare solo il ripristino delle strutture danneggiate dalla frana".

Finito il sopralluogo a San Damiano, gli uomini del generale Figliuolo hanno raggiunto Predappio alta dove c’è un altro grave problema causato da una frana che ha gravemente danneggiato rendendo inagibile la casa di Ivan Mugnai e parzialmente il ristorante Pineta di Monte Mirabello.

“Avevamo segnalato il problema durante l’incontro con la struttura commissariale a Forlì – ci ha detto Mugnai – ma non ci aspettavamo una visita così sollecita. La nostra situazione è molto complessa: la casa, costruita dieci anni fa e costata 300.000 euro, è stata spostata e alzata di un metro, non potrà essere recuperata. Un geologo sta facendo una perizia, servirebbero 30.000 euro per i lavori sulla frana e altrettanti per un muro di contenimento. Mi è stato detto che se non potrò ricostruire sul posto, potrò farlo da un’altra parte usufruendo del risarcimento. Speriamo bene".