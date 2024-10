Acqua, fango e alberi caduti. Il Rio Tamburone cede di nuovo

Il maltempo non ha risparmiato la Valle del Rubicone. A Savignano il Rubicone è rimasto sotto il primo livello dell’alveo, grazie al lavoro di oltre 4 milioni di euro, per la pulizia e il rinforzo delle sponde, fatto dalla Regione. Allagamenti ci sono stati, però a Capanni, frazione di Savignano, dove l’acqua ha invaso tratti delle vie Portazza, Budapest e Matrice Sinistra. Sul posto il sindaco Nicola Dellapasqua, i tecnici comunali, la polizia locale, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Ha detto il sindaco: "Hanno fatto un lavoro importantissimo che si è concluso a notte fonda per riuscire con le idrovore a togliere l’acqua e via Portazza, dopo essere stata chiusa al traffico, alle 3 di ieri mattina è stata riaperta". Un albero dalla Villa Spalletti è caduto su metà della careggiata della via Emilia e gli agenti della Polizia locale dell’Unione hanno lavorato sodo per istitutire un senso unico alternato fino all’arrivo dei Vigili del fuoco. A Borghi sulla provinciale Uso 13 ha ceduto il Rio Tamburone (nella foto). Dice il sindaco Silverio Zabberoni. "Lì è stato fatto un intervento tampone, la Provincia avrebbe dovuto completare il lavoro e non lo ha fatto. Si è allagato tutto".

Ermanno Pasolini