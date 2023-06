Acqua stagnante, allarme zanzare

Dopo l’alluvione arrivano le zanzare. Nelle zone colpite dal maltempo dell’Emilia-Romagna si sta aggravando di giorno in giorno la presenza del fastidioso insetto la cui proliferazione e’ favorita dall’infinita presenza di acqua stagnante un po’ ovunque sul territorio, in particolare nel ravennate. "Nonostante non ci siano evidenze di circolazione di virus patogeni che impongano il ricorso a trattamenti adulticidi, la presenza importante, anche al di fuori dell’habitat usuale, di zanzare ‘Aedes spp.’ che arrecano un ulteriore disagio ad una popolazione gia’ provata, giustifica questo tipo di intervento", sottolinea l’ente regionale che ha fornito indicazioni tecniche a Comuni e Ausl per cercare di tamponare il problema. "E’ stata richiesta al ministero della Salute un’autorizzazione in deroga - viene sottolineato - per poter usare i droni per la distribuzione del prodotto larvicida date le difficolta’ operative nel raggiungere da terra le porzioni allagate di ampie dimensioni". La situazione è’ davvero difficile in particolare in quelle parti che presentano boschi o pinete dove al passaggio le persone vengono attaccate da sciami di centinaia di insetti con conseguenze che possono essere anche pericolose. A Forli’ sono previsti diversi interventi adulticidi contro le zanzare che saranno eseguiti tra le 24 e le 6. La popolazione dei quartieri interessati è’ stata invitata a tenere chiuse porte e finestre, tenere in casa gli animali fino a 3 ore dopo il trattamento, a ritirare i panni stesi e a evitare il consumo di frutta e verdura raccolta dai propri orti e giardini per almeno 3 giorni e assicurarsi di lavare accuratamente tali prodotti.