Acquapartita, in arrivo 150mila euro per il lago

E’ in arrivo un finanziamento per dare avvio ai lavori per la riqualificazione del lago di Acquapartita. "Abbiamo avuto conferma del finanziamento di 150mila euro da parte del Gal L’Altra Romagna, per la realizzazione del primo stralcio del progetto di riqualificazione del lago di Acquapartita, che pertanto possiamo attivare – spiega il sindaco Marco baccini – E’ una notizia positiva che ci consente di continuare ad investire nella riqualificazione del nostro territorio comunale, con lo scopo di rendere i nostri luoghi, già così belli ed affascinanti, ancor più attrattivi e fruibili sia per i cittadini che per i turisti". Spiega, poi, il primo cittadino del Comune termale: "Con questo obiettivo, abbiamo predisposto un progetto di riqualificazione generale del lago di Acquapartita e dell’area circostante, dopo che l’intero luogo è divenuto di incontestabile proprietà e fruibilità pubblica. Si tratta di un progetto diviso in tre stralci esecutivi, per un costo complessivo di intervento pari a 600mila euro. Il progetto prevede la riprofilatura e il consolidamento delle sponde e dello specchio d’acqua, la realizzazione di uno scolmatore e la predisposizione degli impianti per una nuova pubblica illuminazione. Prevista, altresì, la riqualificazione del sentiero che costeggia il lago, l’installazione di nuovi arredi e della nuova illuminazione pubblica, oltre che la realizzazione di una zona riqualificata di accesso all’area. In particolare, l’intervento oggetto di finanziamento è relativo al primo stralcio progettuale, che è anche propedeutico a dar seguito ai due conseguenti stralci. Nei prossimi giorni insieme al Settore Lavori Pubblici, lavoreremo ad avviare la procedura di definizione e realizzazione".

Gilberto Mosconi