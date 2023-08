Acque reflue termali, via al prelievo gratuito

di Gilberto Mosconi

"Vi informo che anche quest’anno, abbiamo messo a disposizione di ogni cittadino, che sia interessato, il prelievo e l’uso delle acque reflue termali della vasca di raffreddamento, situata nell’area ex vivaio forestale ’Montanino’ a Bagno di Romagna nord".

Esordisce così il sindaco di Bagno, Marco Baccini, in una nota indirizzata ai cittadini: "Ogni interessato può recarsi presso la vasca e prelevare gratuitamente l’acqua termale reflua per riempire propri contenitori, con i quali può portarla ove ne ha necessità e usarla successivamente per usi non civili quali, ad esempio, l’irrigazione di giardini ed orti. Il servizio è attivo ogni giorno tra le 6 e le 9 e dalle 17 alle 20". Spiega, poi, il primo cittadino di Bagno: "Con la collaborazione di Gestione Unica delle Acque termali di Bagno, e del suo presidente Walter Bignami, del geologo Alfredo Rossi e della società Soggetel, è stato realizzato un impianto di prelievo che ogni interessato può attivare in modo facile e semplice con un pulsante e riempire i propri contenitori con l’uso della relativa conduttura in gomma a cui è allacciato. Un servizio che abbiamo avviato l’anno scorso e che ha lo scopo di agevolare i cittadini nell’irrigazione dei propri fondi, senza spreco di acqua potabile e con risparmio di falde e sorgenti. Naturalmente raccomandiamo un prelievo ragionevole delle acque, tale da consentire la fruizione da parte di tutti, ed invitiamo inoltre ad un utilizzo adeguato all’uso che ne è raccomandato, evitando di utilizzarle per scopi igienici e sanitari".