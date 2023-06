"Acquistiamo di meno ma spendiamo di più"

Enrico Giorgi ha cambiato abitudine nel fare la spesa negli ultimi mesi?

"Sì, a dire il vero già da un anno. Io e mia moglie siamo sempre a caccia del prezzo più basso e abbiamo notato che nei grandi supermercati la verdura e la frutta non si trovano in vendita allo stesso prezzo dei discount. Per cui giriamo più supermercati per trovare i prodotti in offerta, anche se la convenienza ha un limite perché spesso ti ritorvi a spendere molto di più di benzina".

In quali prodotti avete notato più aumenti? "Specialmente nei pomodori che quest’inverno nel supermercato erano arrivati a costare tra i 3 euro e 50 centesimi e i 4 euro. Ora è la stagione dei pomodori e li puoi trovare in vendita a 1 euro e 69 centesimi in alcune catene, ma anche a 1 euro e 25 centesimi nei discount". Avete limitato i consumi in casa?

"In genere io e mia moglie facciamo sempre la solita spesa, però se prima compravi tre cetrioli, ora magari ne compri due. Ma nonostante i consumi inferiori, rispetto a un anno fa spendiamo molto di più. Facciamo spesa tre volte a settimana e ogni volta spendiamo 50 euro, fino all’anno scorso ne spendevamo 35".

C’è qualche prodotto a cui rinunciate?

"Mangiamo poca carne, ma ne abbiamo sempre mangiata poca. Siamo amanti delle verdure. Purtroppo al cibo non si può rinunciare, né per noi né per i nostri animali. Abbiamo tre gatti e per le scatolette spendiamo tantissimo. Anche il cibo per gli animali è aumentato, tanto che se compro una scatoletta di tonno per me spendo meno che a comprarne una per i miei mici".