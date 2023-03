Across The Movies si apre con l’omaggio al Duca Bianco

Il genio trasformista David Bowie con il suo spiccato eclettismo sarà il protagonista del primo appuntamento della rassegna di cinema e musica Across The Movies al cinema Eliseo. Stasera alle 21 verrà proiettato ’Moonage Daydream’ in collaborazione con Ert aspettando l’opera rock in scena al teatro Bonci, Lazarus. Il regista dello spettacolo e direttore di Ert Valeter Malosti sarà ospite in sala prima della proiezione insieme a Luigi Bertaccini. La serata inizia alle 19.30 nel foyer con l’aperitivo preparato dal cinecaffè e Across the Radio, la trasmissione radiofonica in diretta dal cinema realizzata da UNiradio Cesena.