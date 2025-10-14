Ad 81 anni dalla Liberazione. Il giorno del ricordo a Gambettola

Domani, giornata di memoria e commemorazione con associazione Senio River e le scuole di Gambettola. Si celebrerà l’81° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista. Il fronte di guerra investì infatti pesantemente Gambettola, così come tutte le località poste a ridosso della Linea Gotica, nell’autunno del 1944; nell’arco di qualche settimana gli scontri e i ripetuti bombardamenti distrussero gran parte dell’abitato e provocarono numerosi lutti nella popolazione, tanto che intere famiglie furono decimate. Finalmente, la mattina del 15 ottobre, la cittadina, ridotta praticamente ad un cumulo di macerie, fu liberata dalle truppe neozelandesi facenti parte dell’VIII armata britannica. La comunità gambettolese non ha mai dimenticato il sacrificio e il martirio dei tanti suoi concittadini: 90 civili e 22 militari i cui nomi sono scolpiti sul Monumento ai Caduti di piazza Cavour. Domani la commemorazione. Si partirà alla mattina alle 9 con la cerimonia davanti al Monumento ai Caduti con la deposizione di una corona d’alloro alla presenza dell’amministrazione comunale. Seguiranno l’intervento del sindaco Eugenio Battistini, il saluto della sindaca del consiglio comunale dei ragazzi Giulia Giorgetti, un momento di preghiera per tutti i caduti della guerra e una lettura a cura di Antonio Baldini. Alle 10.30 nella sala convegni del centro culturale F. Fellini un incontro con i ragazzi delle classi quinte della primaria con proiezione di filmati e laboratorio a cura di Marco Dalmonte, presidente dell’associazione Senio River 1944-45 nell’ambito del progetto scolastico ’Vedere, capire, ricordare’, che intende riflettere sugli effetti di ogni conflitto.