Ad Ancona settore ospiti sold out. Mille biglietti bruciati in due giorni

Mille biglietti bruciati in meno di due giorni, segno di un entusiasmo ed un attaccamento ai colori bianconeri che sembra crescere di partita in partita. Domenica allo stadio Del Conero di Ancona settore ospiti sold out, con il Cavalluccio che ritrova la spinta anche degli ultrà dopo i due turni vissuti fuori dai cancelli. A Ferrara, infatti, i gruppi del tifo organizzato scelsero di non entrare in segno di protesta per la decisione del Gos di vietare l’ingresso ai supporter sprovvisti di fidelity card. Domenica, invece, contro il Pontedera forfait obbligato e Curva squalificata per i petardi lanciati nella trasferta di Pescara. Mille tifosi in trasferta dicevamo come a Perugia il 23 dicembre scorso (al “Curi” erano 1.125 per la precisione). In quella gara prenatalizia il calore della curva spinse De Rose e compagni verso un netto successo (3-0) sul grifone, domenica si spera di assistere alla stessa recita.

Andrea Baraghini