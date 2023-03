Ada Grilli, la donna dei ghiacchi parla di diritti alla sala Lignea

"Donne dei ghiacci: la parità di genere viene dal freddo?", questo il tema della conferenza che oggi alle 17, nella sala lignea della biblioteca Malatestiana, terrà Ada Grilli, giornalista, scrittrice, fotografa, specializzata nel campo delle culture dei paesi artici e sulle tematiche circumpolari. L’incontro, promosso da Fidapa Cesena Malatesta, in collaborazione con Poesis aps, è inserito nel calendario del "Marzo delle donne", coordinato dal Forum Donne del Comune di Cesena. "Ho condotto questo studio sul campo – spiega Grilli, che ha conseguito il Dottorato in Scienze Polari presso l’Università di Siena e un Master in Polar Law all’ateneo di Akureyri (Islanda) – per una università islandese nel 2018; ho vissuto in quel Paese per un anno e di seguito 4 mesi in Groenlandia, intervistando donne e raccogliendo dati". Ada Grilli ha focalizzato la ricerca nell’ambito dell’economia e della politica, e nella nella sua esposizione ne riprenderà alcuni dei punti salienti con aggiornamenti attraverso raffronti con l’Europa e il resto del mondo. A corredo saranno proiettate immagini da Alaska, Groenlandia, Yakutia, Islanda, Lapponia e Canada che andranno ad arricchire un libro della Grilli di prossima pubblicazione.

Raffaella Candoli