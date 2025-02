Adac Federalberghi, workshop dell’ospitalità al secondo giorno

Oggi, dalle 9.30 alle 18, al Grand Hotel Cesenatico si tiene la seconda giornata del workshop dell’ospitalità organizzato da Adac Federalberghi. Interverranno Lorenzo Cesarotto, Andrea D’Angelo, Matteo Buda di Sviluppo crediti e convenzioni RomagnaBanca, la formatrice Silvia Iommi su "Meno conflitti, più profitti, come gestire le relazioni in modo funzionale per ottenere risultati straordinari", Nicola Delvecchio su "10 trend che rivoluzioneranno gli hotel nei prossimi anni", e Maria Antonietta Pelliccioni su "La comunicazione scritta efficace: se scrivi bene, vendi meglio". Il numero dei posti disponibili è limitato pertanto l’iscrizione è obbligatoria, contattando gli uffici di Adac in via Mazzini nel centro di Cesenatico.