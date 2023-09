Adac, il nuovo portale esordisce con il botto

di Giacomo Mascellani

Ha riscosso un buon successo il nuovo portale di destinazione dell’Associazione degli albergatori di Cesenatico, che ha investito per creare www.cesenaticohotel.com e concentrare una serie di campagne promozionali che sono state sponsorizzate su Google Ads e Meta Ads. Nonostante molti operatori turistici e importanti società operanti nel settore, ritengano il portale uno strumento obsoleto e quindi superato, Adac parla di vetrina di successo e di obiettivi raggiunti, in termini di richieste di soggiorno da parte dei turisti. Dalle statistiche emerge che nei primi tre mesi il nuovo portale ha generato complessivamente 7.400 richieste, di cui 455 a giugno, 3.193 in luglio (con il culmine nei giorni 25 e 30 luglio quando sono state superate le 200 richieste al giorno), e oltre 3.800 in agosto.

Secondo gli addetti ai lavori, seguendo le proiezioni, nel secondo semestre 2023, il portale dovrebbe superare la quota di 10.000 richieste. In un passaggio successivo si dovrebbe riuscire ad analizzare come si convertono questi numeri in prenotazioni.

Il presidente degli albergatori di Cesenatico, Leandro Pasini, ha delle previsioni molto buone per quello che riguarda il finale della stagione: "Le cifre sono ancora più significative quando si analizzano le richieste per le ultime settimane dell’estate, anche se ovviamente di questo periodo non abbiamo i dati statistici. Comunque molte persone hanno prenotato ed è sicuramente significativo il fatto che vi siano attenzioni anche per un periodo meno richiesto. È un segnale che la destagionalizzazione della destinazione sta funzionando e per questo motivo Adac si vuole davvero organizzare in tal senso".

Una tendenza interessante è emersa dall’analisi delle richieste, visto che oltre il 70 per cento dei turisti ha optato per soggiorni di 7 giorni, dimostrando la forte attrattiva e l’interesse a vivere l’esperienza di Cesenatico; inoltre una significativa percentuale di viaggiatori ha richiesto soggiorni di 3 giorni. Un altro dato ritenuto interessante riguarda la provenienza delle richieste, con la maggioranza dal centro-nord d’Italia, a conferma del potenziale di crescita se si lavora e si investe anche su altre Regioni italiane.

Adac in una nota comunica che presto il portale sarà tradotto in lingue. La campagna speciale di fine estate è comunque la grande novità di quest’anno e questo, dati alla mano, dovrebbe consentire anche di cambiare in meglio le statistiche della stagione estiva del 2023, anche se, almeno fino ad ora, Cesenatico ha perso meno turisti rispetto ad altre località della riviera.