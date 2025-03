Adamo, buone notizie. Ieri è tornato in gruppo

Buone notizie dal campo con Emanuele Adamo che ieri è rientrato in gruppo nell’allenamento che si è svolto nel pomeriggio a Martorano. L’ esterno bianconero aveva saltato il match contro la Salernitana per un fastidio ai flessori della coscia, gli esami clinici svolti la scorsa settimana avevano già escluso lesioni ma si è preferito procedere con la massima cautela.

A questo punto, per la sfida del Rigamonti di sabato alle 19,30, Michele Mignani potrebbe avere tutta la rosa al gran completo, con l’infermeria vuota e nessuno fermo per squalifica. Il programma degli allenamenti prosegue questa mattina con la seduta a porte chiuse sempre a Martorano, quindi domani la rifinitura in mattinata all’Orogel Stadium Manuzzi e nel pomeriggio partenza alla volta di Brescia.

Resta da vedere se poi una volta arrivato in Lombardia il Cesena si troverà solo o in buona compagnia. I tifosi tramite un pool di avvocati hanno scelto di percorrere ancora una volta (dopo il tentativo fallito in occasione del match a Cremona) la strada del ricorso al Tar, nell’auspicio che venga tolto l’obbligo della fidelity card. La risposta si avrà in queste ore. Intanto è in ogni caso stata avviata la prevendita.