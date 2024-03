Adamo domina sulla fascia destra. Esordio del baby Coveri

Pisseri 6,5: In dubbio fino all’ultimo causa influenza, Toscano lo schiera e lui risponde presente. Nega nel finale il gol della bandiera ai liguri.

Piacentini 6: Un paio di uscite in ritardo a inizio gara, si becca anche subito un giallo dal fiscalissimo Cherchi, ma poi si rimette in carreggiata.

Ciofi 6: L’influenza gli nega la probabile prima da titolare. Mezz’ora per riassaggiare il campo, e alla fine se la cava bene

Prestia 6,5: Esce male su Montevago e costringe De Rose a spendere un giallo pesante. Unica sbavatura di una gara ancora una volta giocata da padrone assoluto della difesa.

Silvestri 6,5: Anche lui in forse per l’influenza. Sfodera invece la consueta reattività rimanendo in campo fino alla fine.

Adamo 7: Rispolvera la verve delle giornate migliori. Imperversa sulla fascia destra senza che nessuno dell’Entella riesca ad arginarlo. Efficace anche in fase difensiva.

De Rose 7: L’eterno Ciccio sfodera un’altra prestazione tutta sostanza. Recupera e rilancia senza soluzione di continuità. Il giallo incassato gli costerà Carrara come a Kargbo.

Varone 6: Il traffico in mezzo all’inizio è molto veloce e lui fatica a trovare la quadra. Poi la partita diventa più ragionata e torna nel vivo del gioco.

Francesconi 6: si mette in mezzo e porta freschezza ad un centrocampo un po’ stanco.

Donnarumma 6,5: Inizia sornione, poi al primo affondo porta a spasso mezza Entella e serve a Shpendi la palla del due a zero.

Berti 7: Svaria su tutto il fronte distribuendo palloni, utile anche quando c’è da recuperare palla. L’assist per Kargbo è forse involontario, ma intanto era lì

Chiarello 6: Mezz’ora per far capire che si può contare su di lui.

Kargbo 8: Manzi prova ad arginarlo anche con le cattive e inizialmente sembra pure riuscirci. Appunto, sembra. Prima la rete che sblocca la gara, poi il raddoppio prima dell’intervallo ed infine la perla nella ripresa per la tripletta personale. Meritata standing ovation all’uscita dal campo.

Coveri 6: Esordio a 18 anni tra i grandi senza sfigurare.

Shpendi 7,5: Troppo lenta la difesa ligure per pensare di arginare i guizzi di un giocatore come lui. De Lucia gli nega il gol con un gran intervento, lui si vendica poco dopo con un tocco da centravanti vero.

Ogunseye 6: Si danna alla ricerca del gol, e in due occasioni ci va anche vicino. Generosità da vendere, tecnica rivedibile.

Andrea Baraghini