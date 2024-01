Addetto alla reception all’hotel Alba D’Oro

Hotel Alba D’Oro (Soc. Hobby Turismo) srl di Cesenatico (FC), cerca una segretaria o un segretario preferibilmente con esperienza, per check in, utilizzo software hotel, back office vario, con diploma preferibilmente inerente alla mansione, e conoscenza del tedesco livello B1, Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Si offre contratto a tempo determinato da febbraio a settembre circa. Da febbraio a maggio orario part time, da giugno a settembre orario su turni a rotazione da definire (dalle 7 alle 15 oppure dalle 15 alle 23).

Per candidarsi, dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.