Addetto alla stampa nel settore calzaturiero

Azienda operante nel settore calzaturiero, (specializzati nella lavorazione laser di solette e suole e iniezione tpu suole) ubicata a San Mauro Pascoli, cerca una figura preferibile se con esperienza come addetto alla stampa, indispensabile il possesso della licenza media e dell’auto. Il presente annuncio è rivolto ai candidati ambosessi. Si offre contratto a tempo determinato, richiesta disponibilità immediata, retribuzione lorda mensile indicativa di 1.500 euro più buoni pasto. Orario tempo pieno dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 17.

L’offerta è valida fino al 11 dicembre 2024.

Per candidarsi, dopo essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.