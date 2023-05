Addetto alla tappezzeria per puntatura dei tessuti

Il candidatoa si dovrà occupare della puntatura dei tessuti sui divani per la prefoderazione. È previsto l’utilizzo della pistola sparapunti. È obbligatorio essere in possesso dei requisiti di età per poter stipulare un contratto di apprendistato o essere percettori e percettrici di Naspi. Si prega di indicare tali requisiti nel curriculum vitae. Si offre un contratto di apprendistato con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 12.30 alle ore 16.30.

Per potersi candidare occorre essere registratoa con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it). In alternativa, la candidatura è possibile anche tramite l’app Lavoro per Te, cliccando sul pulsante ’invia candidatura’ e seguendo le istruzioni riportate entro lunedì 15 maggio.