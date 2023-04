Addetto alle pulizie disponibile a trasferte

Il Cigno coop soc cerca una addettoa alle pulizie che si occupi di igienizzazione degli ambienti e attrezzature dei locali della sede di Premilcuore . La risorsa dovrà occuparsi anche del controllo dei prodotti per approvvigionamento e segnalazione di eventuali guasti. Potrebbe essere richiesto, in caso di necessità, un aiuto durante il servizio mensa. E’ prevista, saltuariamente, trasferta presso la sede di Santa Sofia. E’ obbligatorio aver conseguito la licenza media inferiore ed essere in possesso di patente B e mezzo proprio ed è preferibile esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno su 6 giorni con fascia oraria 7.50-13.50 e 14-20. Per candidarsi occorre essersi registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te o sull’app Lavoro per Te. Per candidarsi cliccare sul pulsante ’invia candidatura’ entro il 20 aprile e seguire le istruzioni riportate.