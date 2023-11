Addetto alle pulizie negli uffici postali

L’impresa di pulizie Lux Srl cerca, per aziende clienti situate nella periferia di Cesena, epiù precisamente nelle zone di Calisese, Gattolino, San Giorgio e Pievesestina, un addetto o un’addetta alle pulizie che si occupi della pulizia generale degli uffici postali. Non è richiesta esperienza pregressa ma è necessario essere automuniti per potersi spostare agevolmente da una sede all’altra.

L’impresa di pulizie offre un contratto a tempo indeterminato part time, con orario indicativamente da svolgersi dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria mattutina dalle 8 alle 11.

L’offerta è valida fino al 3 novembre 2023. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Per candidarsi, dopo essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it)

o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.