Addio a Carla Rita Ferrari, aveva 66 anni
29 ago 2025
GIACOMO MASCELLANI
Era stata dirigente della Struttura Oceanografica. Daphne dal 2012 al 2021 .

Cesenatico piange la morte prematura di Carla Rita Ferrari, ex dirigente responsabile della Struttura Oceanografica Daphne di Arpa Emilia-Romagna, che si occupa del monitoraggio biologico dei nostri mari. Carla ha ricoperto questo ruolo dal 2012 sino al 2021 ed era una professionista molto stimata. Quattro anni fa le è stato diagnosticato un brutto male, che di fatto l’ha costretta ad anticipare la pensione. Nel suo ruolo ha seguito progetti ed iniziative di profilo regionale e nazionale. La Ferrari si è spenta ieri all’età di 66 anni. Il sindaco Matteo Gozzoli ha espresso la vicinanza alla famiglia: "Ci ha lasciato una grande conoscitrice del nostro mare e delle sue caratteristiche, sempre preparata e disponibile anche nelle emergenze. Perdiamo una donna di scienza con un forte attaccamento al territorio e alla struttura oceanografica Daphne che ha fatto crescere negli anni, facendola diventare un punto di riferimento per tutta la costa. L’impegno, la passione e la dedizione che ha dedicato al mare Adriatico sono stati un esempio per tutta la comunità e hanno gettato le basi per il lavoro di un settore così importante come quello dell’economia blu, mantenendo sempre come obiettivi cardine la tutela dell’ambiente e la biodiversità. Porgiamo sentite condoglianze al marito Attilio con cui ha condiviso una vita di studi sul mare Adriatico, alla figlia Sara e a tutti i familiari".

