Addio a Carlo Gobbi storica penna di volley e rugby Cesenatico piange la morte del giornalista sportivo Carlo Gobbi, a 82 anni. Originario di Valona in Albania, aveva scelto di risiedere a Cesenatico. Nel 2021 gli era stata donata una pergamena per i suoi 80 anni. Una grande perdita per tutti coloro che lo stimavano.