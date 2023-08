Addio a Carlo Veneri, il re dell’hotel Bologna

Cesenatico perde uno degli uomini che ha contribuito a fare la storia del turismo in riviera. All’età di 94 anni è deceduto Giannetto Veneri, per tutti Carlo, l’albergatore che assieme alla moglie Renate Winkler per una vita ha gestito l’Hotel Bologna, un albergo che negli anni ’80 e ’90 era molto frequentato dalle famiglie italiane del centro e nord Italia, ma anche da tanti stranieri di lingua tedesca. Carlo era un grande cuoco e molti vacanzieri erano letteralmente innamorati dei suoi piatti, fatti sempre con passione, per il desiderio di coccolare e far star bene i clienti. Era un grande lavoratore, seguiva la cucina dell’albergo dall’alba sino a tarda sera, arrivando a stare in piedi anche 20 ore al giorno. Ma lo faceva con il sorriso, anche perchè al suo fianco ha sempre avuto le persone che amava, la moglie Renate, anch’essa instancabile imprenditrice venuta a mancare quattro anni e mezzo fa, ed i figli Davide e Lorenzo, noti a Cesenatico per aver lavorato in importanti locali. All’epoca Davide e Lorenzo erano giovanissimi e per tanti anni le compagnie dei loro amici hanno fatto base proprio all’Hotel Bologna.

Carlo e Renate oltre ad essere una coppia molto affiatata nella vita privata e molto legata a figli e nipoti, è stata una grande coppia sul lavoro, divenuta famosa per la gestione dell’Hotel Bologna, dove sono divenuti un esempio anche per molti altri colleghi albergatori. Carlo era il "re" della cucina, a capo di una brigata che sfornava ogni giorno piatti da gourmet per la delizia dei palati degli ospiti, proponendo una cucina sempre di alto livello. Renate era una ottima direttrice, conosceva le lingue straniere ed aveva grandi doti nel gestire la reception e l’accoglienza dei vacanzieri. Prima ancora che si iniziasse a parlare di destagionalizzazione o comunque di "allungare" la stagione estiva, l’Hotel Bologna era aperto da marzo ai primi di ottobre, con una stagione che durava il doppio della media degli altri alberghi.

I funerali di Carlo Veneri si terranno nel primo pomeriggio di oggi. Alle 14.30 il corteo partirà dalla camera mortuaria dell’ospedale "Marconi" di Cesenatico, per raggiungere la chiesa di San Giuseppe sulla vena Mazzarini angolo via Bologna, dove alle 15 si terrà una messa, prima dell’ultimo viaggio al cimitero cittadino. Giannetto "Carlo" Veneri oltre ai figli Davide e Lorenzo, lascia le nipoti Rebecca, Eva e Gilda, le nuore Florinda, Francesca e Raffaella, e tante persone che lo stimavano e gli hanno voluto bene.

Giacomo Mascellani