Addio a Davide Della Pasqua. Domani mattina l’ultimo saluto

Il mondo dello sport e del calcio sono in lutto per l’improvvisa scomparsa, probabilmente a causa di un infarto, di Davide Della Pasqua, 61 anni, magazziniere in pensione di Savignano sul Rubicone, dove abitava nel quartiere Cesare. La morte lo ha colto domenica pomeriggio mentre stava facendo la camminata insieme alla moglie Manuela. Molto conosciuto e apprezzato, Della Pasqua era allenatore della squadra di calcio amatoriale del quartiere Valle Ferrovia, la AS.Valle fondata nel 1986 e gli piaceva molto camminare. Con la moglie stavano percorrendo via Bionda che dalla frazione di Canonica di Santarcangelo di Romagna porta a Tribola frazione di Borghi.

All’improvviso si è accasciato a terra. La moglie ha allertato i soccorsi e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, nemmeno il trasporto d’urgenza con l’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove i medici hanno potuto solo constatare la morte. Della Pasqua lascia la moglie Manuela, i figli Chiara e Marco, il fratello Massimo, la mama Teresa, gli adorati nipoti, il genero Francesco, la nuora Valentina.

Il funerale avrà luogo domani alle 10 con la messa celebrata nella chiesa parrocchiale di Castelvecchio. Dopo il rito funebre seguirà il trasporto al cimitero di Savignano sul Rubicone. Per espressa volontà dell’estinto e della famiglia, non fiori, ma opere di bene. Questa sera sempre nella chiesa di Castelvecchio di Savignano alle 20 ci sarà la recita del rosario e alle 20.30 la veglia di preghiera con la celebrazione della messa.

