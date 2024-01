Addio a Elio Rossi, l’ultimo fabbro di tutto il paese

Si sono svolti ieri pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di San Piero in Bagno, i funerali di Elio Rossi, 76 anni, deceduto giovedì scorso dopo un improvviso malore. Lascia la moglie Marisa, le figlie Laura ed Elena, i generi Michele e Daniele, gli adorati nipoti Marta, Carlo, Tommaso, Andrea, Alessandro e Gregorio. Molto conosciuto, stimato, benvoluto in tutto l’Alto Savio, si può dire che è stato l’ultimo fabbro di San Piero, un mestiere che ha praticato fin da ragazzo e sino a qualche anno fa, prima di andare in pensione. Elio aveva sempre avuto anche un grande amore per i cavalli, coi quali aveva partecipato a varie escursioni ippoturistiche nello straordinario ambiente naturale dell’ Appennino cesenate. E in considerazione della sua attività di fabbro, tante volte faceva anche da maniscalco (un mestiere ormai estinto in Alto Savio) per i suoi cavalli e per quelli dei suoi amici. Questo il ricordo di altri "suoi vecchi amici del cavallo": "Il nostro augurio è che tu possa galoppare a briglia sciolta, con la tua fida Bensi, lungo le sconfinate praterie del Cielo. Sei stato un buon amico e grande cavaliere".

Gilberto Mosconi