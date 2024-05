Addio a Ersilia Guerrini: creò il Sentiero degli gnomi

Si è spenta ieri, al Pierantoni di Forlì, Ersilia Guerrini, 73 anni, vedova Graffieti, originaria di Bagno di Romagna. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio alla basilica di Santa Maria Assunta alle 15. Ne hanno dato annuncio i nipoti, il cognato Mirio e gli altri parenti. Bagnese doc, si era trasferita da alcuni anni a Forlì, residenza del marito William Graffieti, scomparso nel 2022. Persona stimata e apprezzata, era molto conosciuta, anche per essere stata, negli anni scorsi, titolare con la sua famiglia dell’albergo al Tiglio a Bagno. Ersilia e il marito William sono stati, nei primissimi anni 2000, ideatori e creatori del "Sentiero degli Gnomi" del Parco dell’Armina, lasciando con esso un’immagine concreta ed indelebile del loro amore per il paese di Bagno. "Sentiero" sul quale hanno scritto, e preso altresì spunto, per dare alle stampe anche alcuni libri, con pagine e disegni veramente piacevoli e coinvolgenti, in specie per i più piccoli. Ersilia, sempre assieme al marito, è stata anche tra gli ideatori e organizzatori di una Compagnia teatrale bagnese, della rassegna Tra Cielo e Terra, dei Giorni del Capitano, del Bosco di Gnomo Mentino a Valbonella, e di tante altre manifestazioni ed iniziative di punta e di forte richiamo nel vasto panorama di eventi a Bagno e dintorni. Nei social sono apparsi vari post per esprimere sentite e affettuose condoglianze ai familiari di Ersilia. Tra questi un ricordo di Ersilia, e di suo marito William, anche da parte dell’ex sindaco di Bagno, Lorenzo Spignoli, che scrive: "Mi sento in dovere di ricordare quale prezioso lavoro culturale hanno svolto e quanto abbiano insegnato a chi ha voluto da loro imparare".

gi.mo.