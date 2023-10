Addio a Giuseppe Golinucci, decano degli assicuratori. Aveva 96 anni

Se ne è andato sabato sera Giuseppe Golinucci, all’età di 96 anni, lasciando la moglie Marcellina Brandolini, i figli Antonella, Valeria, Maria Pia e Paolo, dieci nipoti e cinque bisnipoti. Si è addormentato per sempre sulla poltrona dove era solito riposare dopo cena.

Giuseppe Golinucci avviò a Cesena nel 1952 una ‘storica’ attività assicurativa, che da 71 anni si tramanda attraverso il figlio Paolo, che l’ha trasformata in Golinucci srl - broker assicurativo, un team di dieci persone tra le quali c’è la nipote Margherita, trasferendo la sede da via Viscovado ai moderni uffici di viale Bovio.

Diverse le esperienze di Giuseppe Golinucci nell’ambito delle attività di servizio per la parrocchia di San Pio X, fin dalla sua costituzione nei primi anni Sessanta, per le opere di Don Dino Cedioli , e come consigliere di quartiere Cervese Sud tra gli anni Settanta e Novanta.

I funerali saranno celebrati mercoledì prossimo, 25 ottobre, alle ore 10 nella Chiesa di San Pio X alle Vigne.