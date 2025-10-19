Addio a Ilario Zamagna. Funerale a Martorano

Alluvione, qualcosa si muove

VALERIO BARONCINI
Cesena
CronacaAddio a Ilario Zamagna. Funerale a Martorano
19 ott 2025
CRISTINA MAZZI
È scomparso l’imprenditore cesenate fondatore della nota azienda di arredamento di Calabrina. Le esequie si terranno lunedì alle 15.

Ilario Zamagna, fondatore dell’azienda insieme alla moglie Giulia

Ilario Zamagna, fondatore dell’azienda insieme alla moglie Giulia

Fondatore dell’azienda Zamagna Italia e noto imprenditore cesenate, Ilario Zamagna è venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato a causa di una patologia pregressa che si è aggravata nell’ultimo periodo. Insieme alla moglie Maria Giulia Battistini, nel 1960 ha fondato l’azienda ‘Zamagna’, che inizialmente si occupava di arredamento per l’esterno e arredo classico per l’interno, grandi passioni di Ilario che ha trasmesso ai figli, cresciuti con lui in azienda.

Negli anni ’90 hanno fatto l’ingresso in azienda Luca e Susanna, i figli di Ilario, oggi alla guida dell’azienda rinominata ‘Zamagna Italia’ e la struttura aziendale ha intrapreso un nuovo corso, specializzandosi su complementi d’arredo per interno con un design ed uno stile moderno. Dal 2010 ad oggi è avvenuta un’ulteriore evoluzione aziendale, passando da azienda commerciale ad azienda di progettazione. Da piccola realtà familiare, Zamagna Italia nel tempo è si è fatta notare fra le principali aziende italiane di progettazione di design e artigianato Made in Italy, producendo per l’Italia e per l’estero. Oggi ha 30 dipendenti che lavorano nella sede di Calabrina.

‘Pilastro’ della famiglia e a lungo preziosa fonte di ispirazione per i figli, Ilario Zamagna lascia inoltre la nuora Elena, il genero Luca e i nipoti Emma, Agnese, Pietro, Cecilia e Letizia. I funerali si terranno domani (lunedì), alle 15, nella chiesa di Martorano.

Cristina Mazzi

