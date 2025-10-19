Addio a Ilario Zamagna. Funerale a Martorano

Fondatore dell’azienda Zamagna Italia e noto imprenditore cesenate, Ilario Zamagna è venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato a causa di una patologia pregressa che si è aggravata nell’ultimo periodo. Insieme alla moglie Maria Giulia Battistini, nel 1960 ha fondato l’azienda ‘Zamagna’, che inizialmente si occupava di arredamento per l’esterno e arredo classico per l’interno, grandi passioni di Ilario che ha trasmesso ai figli, cresciuti con lui in azienda.

Negli anni ’90 hanno fatto l’ingresso in azienda Luca e Susanna, i figli di Ilario, oggi alla guida dell’azienda rinominata ‘Zamagna Italia’ e la struttura aziendale ha intrapreso un nuovo corso, specializzandosi su complementi d’arredo per interno con un design ed uno stile moderno. Dal 2010 ad oggi è avvenuta un’ulteriore evoluzione aziendale, passando da azienda commerciale ad azienda di progettazione. Da piccola realtà familiare, Zamagna Italia nel tempo è si è fatta notare fra le principali aziende italiane di progettazione di design e artigianato Made in Italy, producendo per l’Italia e per l’estero. Oggi ha 30 dipendenti che lavorano nella sede di Calabrina.

‘Pilastro’ della famiglia e a lungo preziosa fonte di ispirazione per i figli, Ilario Zamagna lascia inoltre la nuora Elena, il genero Luca e i nipoti Emma, Agnese, Pietro, Cecilia e Letizia. I funerali si terranno domani (lunedì), alle 15, nella chiesa di Martorano.

Cristina Mazzi