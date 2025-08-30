Addio a Nereo Bacciocchi, storico fornaio pasticciere

E’ scomparso all’età 84 anni il sarsinate Nereo Bacciocchi. Oggi i funerali, alle 10, nella Concattedrale di Sarsina. "Punto di riferimento per la comunità, lasciando non solo a Sarsina ma in tutta la Valsavio una luminosa eredità di panificatore pasticciere artigiano e di persona impegnata nel sociale, nei suoi molteplici ambiti in particolare della solidarietà". Con queste parole lo ricordano Confartigianato cesenate e Confartigianato Valle Savio.

Nel 1952, all’età di 11 anni, iniziò a lavorare come aiutante nel panificio di famiglia ‘Baciocchi Germano’, gestito dai genitori e fondato dal nonno Federico nel 1890. All’età di 20 anni si sposò e dal matrimonio nacquero quattro figli. Fu anche segretario comunale della Democrazia Cristiana.

"Straordinario protagonista con la sua dinastia – lo ricorda il gruppo di presidenze Confartigianato cesenate e Confartigianato Valle Savio – della storia d’impresa del forno Bacciocchi, presente per 134 anni in piazza Plauto a Sarsina, fino al 2024. Bacciocchi ha saputo coniugare maestria, valore artigiano, passione, vicinanza alla clientela, nel cuore della città plautina, anello di un epocale catena che si è tramandata l’arte del lavoro dal 1890".

E aggiunge ancora il gruppo di presidenza: "E’ stato anche di più di un grande artigiano; si è distinto anche per la sua presenza costante, generosa, qualificata in Confartigianato dove si è messo al servizio della categoria ed è stato presidente di Confartigianato Valle Savio e poi dentro Anap, l’associazione pensionati artigiani. Era talmente presente a tutte le iniziative e alle assemblee che un frase ha sempre reso bene il suo modo di porsi: Nereo c’è".

"Ha lavorato in squadra a favore del territorio collinare e montano, delle sue imprese, della sua gente – conclude – ed è stata una grande gioia aver condiviso con lui l’acquisizione del cavalierato del lavoro, riconoscimento meritatissimo che ha coronato la sua vita professionale e il suo impegno nel sociale".

e. t.