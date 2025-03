Addio a Orio Teodorani: "Se n’è andato un protagonista della vita politica di Cesena"

E’ scomparso nella notte di domenica Orio Teodorani, storico esponente della sinistra cesenate, autore di numerose pubblicazioni sulle vicende e i personaggi della grande parabola locale e nazionale tra Pci, Pds e Ds. Era ricoverato all’ospedale Bufalini a seguito di una caduta in casa ma le sue condizioni si sono aggravate per complicazioni. Lascia il fratello Ilich e il nipote Emiliano, consigliere comunale a Savignano sul Rubicone. Avrebbe compiuto 81 anni, non era più attivo nel partito ma nella Fondazione Radici della Sinistra che aveva contribuito a creare. Era uno degli ultimi esponenti di quella sinistra che ha tenuto le redini della città con grandi ideali e senso pragmatico.

Nato e cresciuto nella frazione di Ruffio, aveva iniziato i suoi incarichi pubblici nella Confesercenti, per la quale aveva svolto ruoli nella dirigenza nazionale oltreché al vertice di Cesena e Cesenatico. E’ stato consigliere comunale del Pci-Pds per tre legislature, dal 1965 è stato più volte assessore. Dirigente nell’ambito delle varie trasformazioni del Pci in Pds e poi Ds, lascia una traccia corposa e ineludibile la sua attività di storico sulle vicende cesenati. Alcuni titoli: "Oman e tèri", "Comunisti a Cesena", "II giorni della Resistenza nel Ferro di Cavallo. Cesena 1943-1944", "Donne contro il fascismo", "I dieci anni che trasformarono Cesena". "Leopoldo Lucchi, Gigi. Il partigiano, il politico, il sindaco".

Lo saluta così Elide Urbini, che ha firmato in coppia alcuni suoi studi: "Buon viaggio amico carissimo, compagno di tante battaglie e di tante iniziative per ricordare la storia della nostra gente, per rilanciare temi che sembrano oggi obsoleti ma che riguardano la vita di tutti". "Con te - scrive l’editore Marzio Casalini - se ne va, oltre che un protagonista della vita politica di Cesena parte della mia vita. Uno zio, così ti ho sempre vissuto. Dovunque tu sia spero che continuerai ad avere la forza di dire ‘Cumpagn a n’avì capì’". "E’ come se fosse morto mio fratello - dice addolorato Roberto Casalini -. Il ricordo più vivo di lui è legato all’impaginazione de Il Diario. Veniva da me alle 5 di mattina e per due ore erano discussioni infinite. Per 20 anni siamo stati in giunta e nel partito, ma quel che ricordo non è il rapporto politico ma quello amicale. Era intelligente e politicamente acuto come pochi. Era anche buono. Mai sentito imprecare contro nessuno. La politica per lui era una cosa serissima ed era ancora pieno di interessi".

"Un compagno aperto e sempre impegnato nel sostenere la causa dei lavoratori" scrive Sandro Brandolini, presidente della Fondazione Radici della Sinistra. Commosso e grato il ricordo dell’ex sindaco Paolo Lucchi: "L’ironia e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto, sono riuscite a renderlo protagonista in tanti ambiti di vita e di lavoro".

"Per me - ricorda Lorenzo Plumari, assessore allo Sviluppo Economico - è stato un punto di riferimento: mi ha insegnato tanto, sin dal 2014, quando ho mosso i primi passi in questa comunità politica". Condoglianze anche da parte di Romano Fabbri del Pri locale: "Oltre ad essere stato un ottimo uomo è stato anche un politico determinato e passionale che credeva fortemente nelle sue idee. Ha sempre agito con lealtà e schiettezza nei nostri confronti".

Le esequie si terranno domani alle 14,30, davanti al Circolo di Ruffio, in via Sala. L’orazione funebre sarà tenuta dal sindaco Enzo Lattuca.