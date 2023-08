Addio a ‘Pacioun’, volontario dell’Aido e amato Babbo Natale

Il mondo dell’associazionismo e del volontariato a Gatteo e in tutta la Valle del Rubicone piange la scomparsa di Quinto Giovanardi, 77 anni, detto Pacioun, che è venuto a mancare domenica all’ospedale Bufalini di Cesena e i funerali che si sono svolti ieri pomeriggio con la messa nella chiesa parrocchiale di Gatteo. Quinto Giovanardi ha lasciato la moglie Anna, i figli Gabriele e Lucia con Paolo, i nipoti Matteo e Luca, il fratello Pietro e ha dedicato il suo tempo libero all’Aido l’associazione italiana donatori di organi. Era conosciuto e apprezzato per l’iniziativa che ha portato avanti per tanti anni con la moglie Anna fino al 2019, prima dell’arrivo della pandemia, con la consegna dei doni ai bambini da parte di Babbo Natale. Un servizio fatto per scopi benefici. Decine di famiglie e privati facevano portare direttamente da Babbo Natale a casa, ai bimbi, il regalo di Natale, dopo avere consegnato i doni nel deposito di Quinto Giovanardi, Pacioun, a Gatteo. Per ogni regalo che Babbo Natale portava nelle case ai bimbi, riceveva un’offerta spontanea e volontaria. Il ricavato, diviso in parti uguali, veniva destinato a due missionari: padre Lorenzo Buda che si trova in India e suor Carla Raggini dell’ordine delle Maestre Pie, che è stata per anni in missione in Brasile. Due personaggi molto amici di Pacioun: si conoscevano fin da bambini, essendo tutti nati a Gatteo. Padre Lorenzo e suor Carla erano vicini di casa in via Roncadello. Quinto Giovanardi e padre Lorenzo Buda per anni hanno addirittura fatto i chierichetti in coppia nella parrocchia di Gatteo.

Ermanno Pasolini