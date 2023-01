Addio a Paolo Paganelli, vita per lo sport

La famiglia, lo sport e gli amici sono stati i punti di riferimento della sua vita breve ma generosa, dedita al prossimo. Ieri notte, circondato dall’affetto dei suoi cari che sono stati la sua roccia, ha cessato di vivere Paolo Paganelli, aveva 58 anni, era ammalato da oltre un anno. Lo sport è stata la sua grande passione, in particolare il calcio e il calcio a 5.

Dopo diverse stagioni disputate a livello dilettantistico nella Savignanese e altre formazioni della zona, era entrato nell’allora Cesena Calcio a 5 per restare nello staff tecnico anche ai tempi della A1 e poi con la Futsal dove fino al 2016 ha ricoperto il ruolo di viceallenatore e responsabile dei portieri. Il Cesena calcio era un’altra sua grande passione, lo seguiva con attenzione e competenza. L’amicizia per lui ha avuto un senso particolare e lo ha mostrato anche nel Panathlon Club Cesena dove è stato socio e per molto tempo uno dei più stretti collaboratori del presidente Dionigio Dionigi. Lo ricorda commosso e con riconoscenza Stefano Ceccarelli ‘bandiera’ del calcio a 5 cesenate e consigliere del Panathlon Cesena: "E’ stato l’amico di una vita, buono, disponibile, simpatico, in sintonia con tutti. A lui potevi sempre rivolgerti con affidabilità. Abbiamo vissuto insieme con entusiasmo anche la lunga avventura nel calcio a 5".

Lascia la moglie Carmela, che ha combattuto con amore al suo fianco durante la malattia, e i figli Nicolò e Alessio. Il suo ricordo resterà indelebile in chi lo ha conosciuto. La Futsal Cesena lo onorerà sabato prossimo quando in casa affronterà l’Ap Aversa.