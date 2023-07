Addio a Raniero Zoffoli, 96 anni e una vita di servizio alla città di Cesena

Ci ha lasciato a 96 anni Raniero Zoffoli, esponente repubblicano di primo piano a Cesena in consiglio comunale dal 1951 al 1975.

Da tempo si era ritirato a vita privata. Entrò in consiglio ancora studente universitario ed immediatamente venne chiamato a far parte della giunta dell’allora sindaco repubblicano Corradino Fabbri con delega alla Polizia Municipale. Viene rieletto nel 1956 e nel 60: sempre chiamato a far parte della giunta comunale, è vicesindaco nella giunta Pri-Dc con sindaco Samuele Andreucci che durò due mesi. Poi a fianco del sindaco Manuzzi si occupò ancora di Finanze, municipalizzate, personale, tributi. Laureato in economia e commercio e dirigente d’azienda si guadagnò la fiducia di Manuzzi di cui sarà il più stretto collaboratore anche nel periodo in cui la coppia si occupò della cooperativa ortofrutticola Poa e di far nascere la Centrale ortofrutticola a Pievesestina. Nominato ancora assessore nella giunta di centrosinistra dopo le elezioni del ’64, venne rieletto come consigliere nel 1970 quando si chiude un epoca splendida per il Pri a Cesena in cui i repubblicani erano al centro del governo della città con oltre il 20% dei voti e 9 consiglieri su 40). Alla guida della città venne chiamato Lucchi Leopoldo con una maggioranza di sinistra. Raniero Zoffoli è stato un uomo dalle grandi intuizioni, molto attento nel sostegno dei giovani, profondo conoscitore della città.

Renato Lelli