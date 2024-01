Addio a Riva, il dolore di Cera. Storia di un’amicizia indissolubile

Lacrime, solo lacrime. A casa Cera quella di ieri è stata una serata di tristezza e di immenso dolore. Non è morto nessun familiare, ma è morto Gigi Riva che per Pierluigi Cera, con lui per nove stagioni al Cagliari e in nazionale, era non solo un compagno di squadra, di avventure, di battaglie, di vittorie, di sconfitte, di gioie e di delusioni, ma era un enorme immenso e insostituibile amico, un fratello.

Al telefono della sua casa cesenate, dove Cera risiede da quando nel 1973 l’82enne (è nato il 25 febbraio 1941) ex baluardo della difesa del Cavalluccio risiede dopo il ritiro dal calcio giocato, risponde in lacrime la signora Ivana, la moglie di Pierluigi. No, Pierluigi non se la sente di ricordare l’amico e non per cattiva volontà: Pierluigi sta piangendo, è profondamente scosso ed alla notizia della scomparsa di Gigi ha avuto un leggero malore. "Richiamatelo domani – singhiozza la signora Ivana – Pierluigi adesso proprio non riesce a dire nulla".

Perché con Riva lui ha perso non solo un compagno di squadra e un amico fedele, ma il simbolo di quella che è stata una squadra unica ed irripetibile nella storia del calcio italiano ed anche parte della sua giovinezza. Il suo Cagliari, quello del presidente Andrea Arricca e guidato in panchina dal geniale Manlio Scopigno, è stato il simbolo di una città e di una regione diventando un esempio che si tramanda non solo in Sardegna.

La squadra che ha vinto uno scudetto con Riva trascinatore attorniato dai suoi scudieri di lusso, come il capitano Cera, Domenghini, Albertosi in porta e poi Niccolai, Bobo Gori a far coppia con Riva in attacco e il brasiliano Nenè.

Ma l’amicizia e l’unione fra Cera e Riva, che fra l’altro a Cagliari avevano anche abitato insieme prima dell’arrivo sull’isla della signora Ivana e della suocera, ed avevano acquistato una macchina che si dividevano, non si è limitata alla squadra sarda. C’è stata anche l’esperienza in nazionale, 18 partite per il libero, su tutte quella ai Mondiali messicani del 1970 chiusi al secondo posto dopo l’indimenticabile 4-3 nella semifinale contro la Germania e la finale persa 4-1 contro il favoloso Brasile di Pelè, grande ammiratore di Riva ma anche di Cera.

Riva per Cera, e non solo per lui, era unico. E lo era per tutti coloro che lo hanno conosciuto e frequentato, e a maggior ragione per i suoi compagni di squadra di quella squadra vincente, i suoi fratelli. A testimoniare il legame profondo ed inscalfibile fra i due anche l’invito che Riva fece qualche mese fa a Cera che volò a Cagliari per la prima del film dedicato a ‘Rombo di Tuono’. E poi ancora tutti insieme uniti attorno a un tavolo ricordando chi non c’era più, per rinnovare un legame più forte anche della morte. Già perché una delle regole stabilite da Gigi e sposata da tutti quei ragazzi di una volta ed ovviamente dal capitano Cera, era l’aiuto reciproco: se qualcuno si fosse trovato in difficoltà tutti gli avrebbero dato una mano. E così hanno sempre fatto. ll gruppo, come succedeva in campo, lo guidavano Riva e Cera. Il bomber ed il capitano. Uniti da allora e amici per sempre.

