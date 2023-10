Addio a Urbano Scarpellini. L’amore per le piante lungo oltre mezzo secolo

La città si unisce nell’addio al fondatore dell’impero verde di Cesena, il vivaio Garden Scarpellini. Urbano Scarpellini si è spento ieri mattina in ospedale all’età di 86 anni dopo una lunga malattia. Il triste annuncio è comparso ieri mattina in un post sui social. A pubblicarlo il noto vivaio Garden Scarpellini che si trova a Cesena lungo la via Cervese. "Si è spento il nostro caro Urbano – recita il post – fondatore del vivaio. Amato e stimato da tutti lascia un profondo vuoto". A piangere la scomparsa dell’imprenditore cesenate sono la moglie Rita di 80 anni, i tre figli, le quattro nipoti, i parenti e gli amici. L’ultimo saluto a Urbano Scarpellini si terrà domani alle 10 alla parrocchia di Villa Chiaviche, dove verrà celebrato il funerale dal parroco Don Daniele Bosi.

Urbano Scarpellini ha fondato il vivaio nel 1966 e negli anni l’attività si è trasformata fino a diventare un vivaio di grandi dimensioni. La piccola bottega veniva aperta 57 anni fa ed allora non era altro che una rivendita di piantine e di mangime. Urbano aveva aperto il negozio assieme alla moglie e a due dipendenti, aveva una grande passione per le piante e per gli allestimenti di fiori e oggi la grande realtà si è trasformata e vede impiegati una cinquantina di dipendenti oltre i figli del noto imprenditore che dirigono l’azienda.

I primi cartelli pubblicitari che ricordano il vivaio Scarpellini recitavano: "Da Scarpellini la scienza e l’arte del fiore e del verde". Una realtà oggi famosa in tutta Italia, una realtà dove si coltivano piante e si realizzano giardini, con fornitori che arrivano da ogni parte della penisola, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige. Nel 1994 Urbano Scarpellini è stato insignito del titolo di cavaliere del lavoro dall’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, su nomina dell’allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi.

"Mio padre era un lavoratore instancabile, un uomo molto conosciuto e stimato a Cesena – ricorda il figlio Davide - lascia un profondo vuoto in tutti noi. Era un uomo veramente buono, generoso e altruista. Capitava spesso che donasse piante alla parrocchia, o a una scuola o a un ente. Aveva la passione per le piante e ha fondato lui, da solo con la mamma e due dipendenti, il vivaio".

Ieri sera si doveva tenere l’inaugurazione serale del garden Natale, con l’esposizione ormai tipica da anni di accessori e alberi di Natale, ma per ovvi motivi, l’inaugurazione è saltata.