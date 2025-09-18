Addio ad Amerigo, ’l’americano’ primo tassista del paese

Si sono svolti martedì, nella chiesa di San Piero in Bagno, i funerali di Amerigo Mordenti, 97 anni, spentosi domenica scorsa all’ospedale Angioloni. Mordenti, che tutti chiamavano ’L’Americano’, dal soprannome del babbo, persona stimata e molto conosciuta in tutta la Provincia e oltre, aveva svolto una lunga vita lavorativa da tassista, iniziata appena raggiunta la maggiore età e terminata a circa 80 anni, quando era andato in pensione. E da allora, per vari anni, sino alla malattia, si poteva incontrare Amerigo nel suo bar di via Battisti a San Piero. Un’attività professionale ereditata dal babbo Michele che, si può ben dire, era stato il primo tassista con auto nel territorio d’Alto Savio. Una attività iniziata nel dopoguerra, quando lungo la vallata le automobili private erano proprio pochissime, quando pertanto il servizio di taxi era indispensabile per tanta gente per i viaggi che aveva necessità di effettuare per lavoro, studio, per pratiche amministrative negli uffici provinciali, per ricoveri e dimissioni dall’ospedale, per commissioni varie, non solo a Forlì e Cesena, ma anche a Bologna, Firenze e altre città sparse un po’ dappertutto in Italia. Già negli anni ‘50, quando le auto in possesso delle famiglie erano pochissime e le corse giornaliere delle corriere per il trasporto pubblico erano scarse, c’era dunque la possibilità anche del taxi dell’’Americano’. Amerigo Mordenti lascia le figlie Michela e Manuela e il fratello Benito. Numerosi i post di condoglianze sui social, dove Amerigo viene ricordato anche come sampierano doc, precursore del primo taxi al servizio dei sampierani.

gi. mo.