"Addio ad Antonio Fantini, coltivatore brillante e instancabile"

"Martedì, schiacciato dai pesanti tubi di acciaio utilizzati per la costruzione di serre, è morta una persona estremamente generosa, colta e ironica, entusiasta per l’amore nella coltivazione della terra". Sono le parole con le quali l’ecologista Davide Fabbri, volto noto della politica cittadina, ricorda Antonio Fantini, il settantenne cesenate deceduto in seguito a un incidente che si è verificato nei campi adiacenti alla sua abitazione in via Redichiaro. "Antonio - riprende Fabbri - è stato uno stimato imprenditore agricolo, un professionista brillante e instancabile, che se credeva in un progetto dava tutto se stesso con grande energia. Ci eravamo conosciuti nel 2008 in Consiglio comunale a Cesena. Lui seduto dalla parte del pubblico, io sullo scranno di consigliere comunale ecologista, intento quel giorno a salvaguardare le splendide e rigogliose alberature esistenti davanti a casa di Antonio. In seguito a quella battaglia ecologista vinta, diventammo amici. Antonio capì il senso profondo del fare iniziative a favore del bene collettivo. Ricordo perfettamente i tanti inviti a casa sua grazie anche alla gentilezza della moglie Loredana Pondi. La sua autentica solidarietà rimarrà indelebile nella mia memoria. Entrò anche nel direttivo del nostro Comitato Difesa Risparmiatori della Cassa di Risparmio di Cesena, battendosi al mio e nostro fianco a tutela di tante persone. Voglio ricordarlo davanti al suo ciliegio, la pianta che adorava, maestosa e splendida in tutte le stagioni. Voglio ricordare lui e la sua poetica illuminante per l’amore nella bellezza della vita".