Addio al barista ’Bragheta’. Oggi pomeriggio i funerali

Commozione a Gambettola per la morte di Romeo Riccardo Braghittoni, 85 anni, conosciutissimo in paese essendo stato per oltre 50 anni, insieme a sua moglie Renata, titolare del Bar Giambellino, l’esercizio pubblico situato nel centro del paese, e quello che per alcune decine di anni era stato il bar il più frequentato dai giovani di Gambettola.

Gli amici lo chiamavano affettuosamente Bragheta e con Romeo Riccardo negli anni ’60 formarono una bella compagnia sia dentro il Bar Giambellino, dove giocavano a calciobalilla e ascoltavano la musica del Juke box, sia fuori Gambettola in altri locali della zona.

Braghittoni negli anni ’70 appena entrato nel Bar Giambellino aveva svolto il lavoro di consegna del latte fresco alle abitazioni del paese, poi con l’incremento del Totocalcio e del Superenalotto si era dedicato a seguire di più la gestione delle schedine e dei gratta e vinci. La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie Renata e i figli Susi e Andrea. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14,30, nella Chiesa parrocchiale di Gambettola.

Vincenzo D’altri