Addio al calzolaio e tifoso del Torino. Marcello Remor

Oggi alle 15 alla chiesa di San Giacomo si terranno i funerali di Marcello Remor, uno degli artigiani storici di Cesenatico. Marcello aveva 89 anni e per una vita di professione ha fatto il calzolaio. In città lo ricordano anche per l’impegno politico che per diversi anni ebbe in politica nell’area socialista. Remor era appassionato di calcio e fu tra i fondatori del club Romagna Granata dei tifosi del Torino. Lascia la moglie Diana, i figli Gianluca e Fabrizio, i nipoti Federica, Chiara, Samuele, Marco, Simone e Michele, le nuore Sabrina e Nadia.