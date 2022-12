Addio al cameraman Osvaldo Castellucci

Dopo lunga malattia, è deceduto Osvaldo Castellucci, il ‘mitico Osvaldo’ , gambettolese, per tanti anni infaticabile cameraman della trasmissione televisiva Italia Motori; sempre in movimento, anche per chilometri lungo le prove speciali dei rally di mezza Italia, con qualsiasi situazione climatica,ad orari anche impossibili, alla ricerca dell’inquadratura la più spettacolare e ravvicinata possibile, incurante anche dei rischi che affrontava a viso aperto. Lo ricordano con commozione gli amici e colleghi Fabio Villa e Enrico Candini rivolgendo sentite condoglianze ai suoi famigliari.