Addio al fisico Silvio Bergia "Amava Einstein e la nostra città"

Lutto nel mondo della fisica. È morto venerdì a 83 anni il fisico e filosofo Silvio Bergia, legato alla città di Cesena, studioso di fama internazionale e titolare della cattedra di Logica e Filosofia della scienza nel Dipartimento di Fisica di Bologna. "Bergia – commenta l’assessore alla cultura Carlo Verona – ha mantenuto un costante e felice rapporto con la città di Cesena e anche per questo ne ricordiamo l’opera e l’umanità. La sua attività di ricerca, che lo ha portato a importanti riconoscimenti, si è svolta dapprima nell’ambito della fisica delle particelle elementari e quindi nei fondamenti della relatività generale e della meccanica quantistica, cosmologia e storia della fisica. È stato uno dei maggiori esperti dell’opera einsteiniana, a cui ha dedicato diversi studi, tra cui il best-seller ’Einstein e la relatività’ del 1978". "Il suo sguardo – aggiunge Franco Pollini, ex direttore del teatro Bonci – è sempre stato di larga prospettiva: pur ancorato alla formazione e alla visione di scienziato e di fisico, non ha disdegnato incursioni significative in ambito filosofico che gli hanno riconosciuto anche i titoli accademici. La sua grande attenzione e disponibilità al colloquio e alla conversazione hanno motivato un’assidua azione a favore della didattica di alto livello, ma anche della diffusione delle conoscenze scientifiche in scuole, circoli culturali e quartieri".

I percorsi di ricerca hanno portato Bergia ad incontrare, nelle sale del Centro San Biagio, sede del centro interdipartimentale di Filosofia e Fisica, da lui diretto per una decina d’anni dal 1995 al 2005 , studiosi italiani e stranieri, confrontando le proprie ricerche con le altre, in un fiorire di contributi e di approfondimenti reciproci. Il suo 70esimo compleanno è stato festeggiato proprio a Cesena con alcune giornate dedicate al suo pensiero, analizzato nell’ampiezza di tutti gli aspetti scientifici e filosofici, in concomitanza con il Convegno dedicato ad ’Einstein, filosofo e metodologo’.