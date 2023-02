Addio al Linguistico "Vado in Australia per promuovere la lingua italiana"

di Francesca Siroli

Saluta Cesena per volare dall’altra parte del mondo la dirigente del liceo linguistico ‘Alpi’, Valentina Biguzzi. Dal 1° marzo ricoprirà il ruolo di responsabile dell’Ufficio scuola e cultura all’Ambasciata d’Italia a Canberra, capitale dell’Australia. Il nuovo incarico, della durata di sei anni, è avvenuto a seguito di procedura nazionale di selezione per il personale scolastico da destinare all’estero indetta lo scorso anno. "Nonostante la distanza da casa sono entusiasta di questa assegnazione, l’Australia è un paese dalle incredibili bellezze, ospitale e accogliente, con un’ottima qualità della vita, scelto da molti italiani per lavorare o vivere — commenta —. Il mio compito sarà proprio quello di promuovere la lingua, la cultura e la creatività italiana negli Stati del Victoria, New South Wales, South Australia, Queensland, Australian Capital Territory, Northern Territories e Tasmania".

Valentina Biguzzi, 51 anni, partirà venerdì insieme al marito Paolo Zanfini, direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana, che però farà presto ritorno in città. E’ forte il legame tra la terra dei canguri e il Bel Paese. Dopo il cinese, l’italiano è infatti la lingua straniera più studiata in Australia. Quest’ultima poi è al primo posto nel mondo per il numero di studenti della lingua di Dante.

"Per quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano, l’Ufficio Scuola coordina gli aspetti didattici e favorisce il necessario raccordo fra tutti i soggetti coinvolti nel settore formativo, quali gli uffici consolari, la società Dante Alighieri, gli Istituti di cultura — spiega la preside —. Si occupa poi di supportare il contatto diretto fra scuole australiane e italiane attraverso scambi, gemellaggi, visite di studenti e docenti, borse di studio, corsi di formazione. E’ impegnato inoltre nella promozione culturale del Made in Italy tramite iniziative dedicate, quali la Settimana della Lingua italiana nel mondo, la Settimana della cucina italiana nel mondo, la Settimana del design, l’Italian Film Festival". Dopo cinque anni, Valentina Biguzzi lascia così la direzione del liceo linguistico, sostituita da un collega reggente che sarà nominato a giorni dall’Ufficio scolastico regionale.

"Quello di questi anni è stato un lavoro intenso, con molti risultati conseguiti e soddisfazioni per le competenze linguistiche raggiunte dagli studenti, che permette loro di collocarsi in uno scenario universitario o professionale internazionale — si congeda —. Non posso non ricordare i due anni difficilissimi della gestione in tempo di Covid e le conseguenze didattiche della pandemia: solo grazie al supporto delle nuove tecnologie ci è stato possibile ‘viaggiare virtualmente’. Con lo scoppio della guerra, poi, la mobilità è stata nuovamente rallentata, come pure lo studio della lingua russa, da noi tanto promossa per la bellezza della letteratura e della cultura, con le sue tradizioni artistiche, come il teatro e la danza".