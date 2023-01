"Addio al papa con riconoscenza"

di Andrea Alessandrini

Tra i cinquantamila fedeli raccolti nella nebbiolina di piazza San Pietro per l’ultimo saluto terreno al papa emerito Benedetto XVI, ieri mattina c’erano anche cesenati, andati da soli o a piccoli gruppi. Non sono partiti infatti pullman della diocesi.

È stato il primo funerale della storia di un papa celebrato dal successore, ma i due pontefici cesenati furono per certi versi apripista: Pio VI Braschi, morto in esilio nel 1799 prigioniero di Napoleone, ebbe infatti funerali solenni solo tre anni dopo officiati dal successore concittadino Pio VII Chiaramonti.

In piazza San Pietro c’erano il vescovo monsignor Douglas Regattieri, rientrato per celebrare in Cattedrale la messa di suffragio al papa emerito, ma anche preti e laici, come Francesco Zanotti, direttore del settimanale diocesano, il medico Massimo Bassi, responsabile di Comunione e Liberazione cesenate e altri aderenti al movimento fondato da don Giussani, nonché fedeli sparsi delle varie parrocchie.

Fra questi i coniugi Sara Montalti e Andrea Zoffoli, di Madonna del Fuoco, insieme all’amica Barbara Baronio: "Benedetto XVI - spiegano – ci ha accompagnato nel cammino di fidanzamento e di genitori adottivi, grazie alla lettura delle sue encicliche, delle omelie e dei testi delle udienze ci hanno fatto fare passi avanti nella fede. Per noi è stata una guida spirituale, perciò non potevamo mancare al suo funerale, che è stato solenne e semplice, esattamente come papa Ratzinger sapeva essere".

Altri cesenati erano stati i giorni scorsi a rendere omaggio alla salma del pontefice tedesco esposta in San Pietro, come Alessandro Notarnicola, capoufficio stampa del Comune di Cesena: "Andai a visitare anche quella di Giovanni Paolo II nel 2005, durante la gita di terza media. È stato un momento di profonda commozione e conferma nella fede".

Quella stessa fede che avrà dovuto avere un effetto calmieratore su Raffaele Bisulli, titolare della clinica San Lorenzino, tra i fondatori di Cl cesenate, partito da Bologna alle 6.12 col treno ad alta velocità. "Doveva arrivare a Roma alle 9 - racconta – ma a Chiusi si è fermato per un guasto, dopodiché - questa poi! – è tornato indietro a passo d’uomo verso Arezzo, dove il primo treno utile sarebbe arrivato a Roma a mezzogiorno, a esequie finite. Così abbiamo preso quello per Bologna e seguito un po’ di funerale sullo schermo tv dello scompartimento".