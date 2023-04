Addio al pittore Lino Pasquale Riccardi "Promuoveva mostre di artisti emergenti"

Si è spento Lino Pasquale Riccardi, noto pittore e curatore di mostre. Nato in Valdoca, aveva frequentato l’Istituto d’Arte di Forlì e si era dedicato al mondo artistico sia come autore, che come promotore di eventi, "sempre in cerca –dicono di lui alcuni amici -, di luoghi espositivi e di gallerie d’arte, non tanto per sé, quanto per favorire la conoscenza e la diffusione del bello attraverso le opere anche di artisti emergenti". Dapprima dedito al figurativo la sua ricerca espressiva e cromatica aveva virato verso l’astrattismo, creando caleidoscopi astratto-geometrici molto colorati con combinazioni di forme e microcosmi stellati.