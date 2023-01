Addio alle barriere architettoniche in viale Mazzoni per 150 mila euro

Al via i lavori di manutenzione ordinaria e di abbattimento delle barriere architettoniche lungo viale Mazzoni. Nello specifico, l’intervento programmato nell’ambito del Piano per l’Eliminazione delle Barriere architettoniche prevede un primo stralcio di lavori nel tratto tra piazza del Popolo e piazza San Domenico. Un’azione condivisa con le associazioni di categoria degli ambulanti, Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio: i lavori saranno eseguiti dal lunedì al venerdì fatta eccezione per il mercoledì, giorno in cui nell’area interessata dal cantiere viene allestito il mercato settimanale. "Viale Mazzoni – commenta l’assessore Christian Castorri – rappresenta uno dei principali accessi a Piazza del Popolo e, più in generale, al centro storico della nostra città. Procediamo ora con i lavori programmati nell’ambito del Peba tesi ad eliminare tutte le criticità emerse anche a seguito di attente analisi tecniche. Con questo primo stralcio dei lavori, che avrà una durata media di circa un mese, procederemo con lavori di manutenzione dei marciapiedi, con la creazione di rampe e di percorsi Loges per persone non vedenti o ipovedenti, e la definizione di percorsi pedonali ben distinti dagli stalli per la sosta delle auto. Riqualificheremo l’accesso dei rifugi antiaerei della Rocca e procederemo con il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Successivamente, i lavori proseguiranno fino alla fine del Viale e saranno caratterizzati dagli stessi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione stradale".

L’investimento complessivo dell’Amministrazione comunale ammonta a 150 mila euro, che prevedono anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e altre opere di manutenzione nelle fermate del trasporto pubblico locale in via Ravennate e a Borello, via Calatafimi.