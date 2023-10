Addio all’estetista Lalli Fusaroli: "Era la principessa del sorriso"

Ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni in Compito di Savignano sul Rubicone, tante persone partecipi e commosse hanno dato l’ultimo saluto a Manuela Fusaroli, conosciuta come Lalli, 44 anni, di Savignano sul Rubicone, estetista, deceduta sabato nell’hospice di Forlimpopoli. Nei suoi 44 anni ha vissuto da figlia e madre e gli amici ci hanno detto: "Merita di essere ricordata ‘Principessa del Sorriso’ lei che sempre e fino all’ultimo respiro ne ha donati a tutti con dolcezza, ironia e bontà".

Il cardinale Mauro Gambetti, grande amico di famiglia ed ex Padre Guardiano del convento dei frati di Longiano, ha pregato per lei e la sua famiglia nella messa ufficiata ieri in Vaticano. Dispiaciuto di non poter presenziare alla cerimonia, il cardinale Gambetti le ha dedicato il pensiero ora in calce sui ricordìni: "Le grandi acque non possono spegnere l’amore" (Cantico dei Cantici 8;7).

Lalli lascia le figlie Virginia e Martina, il marito Massimo, la mamma Elide, il babbo Paolo, il fratello Luca. Hanno continuato gli amici: "In questo abbraccio di famiglie, parenti e amici, che domenica sera hanno riempito la chiesa del quartiere Cesare per la veglia di preghiera e ieri la Pieve millenaria di San Giovanni in Compito, c’è tutta Lalli, la sua bellezza e voglia di vivere che mai l’ha frenata in ogni terapia, mai ne ha precluso le più geniali battute e mai la malattia la porterà realmente via. Ciao Lalli".

Un altro gesto è stato bellissimo, generoso e toccante: tutte le offerte raccolte saranno devolute all’hospice di Forlimpopoli con la la famiglia che ringrazia con grande riconoscenza medici, infermieri e personale sanitario.

