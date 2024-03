Addio all’inverno. Torna la focarina di San Giuseppe

In riviera torna il grande evento che tradizionalmente saluta l’inverno e da il benvenuto alla bella stagione. È la focarina di San Giuseppe, uno degli eventi più sentiti e di grande aggregazione, con il quale storicamente i cittadini di Cesenatico si ritrovano in piazza assieme a tanti romagnoli dei comuni limitrofi amanti della località rivierasca. L’appuntamento è lunedì sera, 18 marzo, quando la Cooperativa stabilimenti balneari e i volontari dei "Lupi di Liberio" torneranno in piazza delle Conserve, nel cuore del borgo di pescatori, dove sarà acceso un grande fuoco.

C’è tanta voglia di tornare alla normalità dopo stagioni difficili. Negli anni scorsi l’evento non si è svolto per due anni a causa del Covid nel 2020 e nel 2021, nel 2022 fu possibile allestire soltanto un evento privo del tradizionale fuoco, lo scorso anno venne concessa una deroga all’Amministrazione comunale per tornare ad accendere il fuoco e quest’anno ci sono state delle lacune in merito alla comunicazione. Si torna a celebrare l’arrivo della primavera con la forza simbolica del fuoco, che brucia i rami delle potature e con essi ciò che rimane di un inverno che si desidera archiviare, con il sostegno concreto degli operatori balneari e del Cesenatico Camping Village, la collaborazione dei genitori volontari dell’associazione La Magica Notte e del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana, oltre al mitico bar osteria Liberio, al confine tra le campagne di Cesenatico e Montaletto.

Suoneranno e canteranno i Motel Cesare e i Maine Road. L’ospite d’onore sul palco sarà il Re dei Lupi di Liberio, il mitico Andrea Quadrelli, che si esibirà in un pezzo forte del suo repertorio, accendendo un sole che si è spento. Sempre nel rispetto della tradizione, alla festa sarà abbinato un momento gastronomico, sul solco di un classico da sagra di paese, la piadina con salsiccia e cipolla, a cui si aggiungeranno varianti con affettati, formaggi e un trionfo di dolci, il tutto annaffiato da Sangiovese e brulé.

Tutte le consumazioni sono ad offerta libera, rispettando la filosofia di un evento che ha tra le sue massime "fasì vuitar", cioè "fate voi", volutamente per non spingere sull’aspetto commerciale, nonostante l’organizzazione di una serata di questo tipo ha un costo di diverse migliaia di euro. Tolte le spese, l’utile andrà interamente devoluto in beneficenza. Nel cuore del borgo marinaro tornerà protagonista il signor Rolando, fuochista di lungo corso, al quale spetterà il compito di dare il via al grande falò. I "lupi" tornano così a proporre una festa dedicata all’intera comunità di Cesenatico, coinvolgendo una città anche con la gastronomia, che è uno dei punti di eccellenza del territorio. Giacomo Mascellani