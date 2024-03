Addio Faggione colonna dell’atletica

L’Atletica Endas Cesena ha perso una delle sue colonne portanti. Lo ha annunciato ieri lo stesso sodalizio sportivo attraverso un toccante comunicato nel quale ha ricordato la scomparsa di Daniele Faggi, nato nel 1953 e volto molto noto di tutto il panorama sportivo cittadino, che frequentava fin da ragazzo, prima di diventare insegnante di educazione fisica e accompagnando nel loro percorso di crescita intere generazioni di cesenati. La sua prima passione era stato il rugby, dopo di che, durante gli anni dell’Isef, era stato conquistato dall’atletica leggera, entrando a far parte appunto dell’Endas. E ‘brevettando’, ben prima dell’oggi gettonatissimo chef Cannavacciuolo, le robuste, ma molto allegre pacche sulle spalle dei suoi ‘protetti’. "Allenatore e responsabile del settore lanci e salto in alto – lo ricorda commosso il sodalizio - ha allenato per più di 50 anni generazioni di atleti di ogni livello. Daniele era per tutti un allenatore serio e rigoroso, un amico ironico e disponibile. Sapeva fare squadra e tutt’oggi i suoi atleti lo ricordano con stima e grande affetto per i risultati ottenuti ma anche e soprattutto per la grande scuola di vita. ‘Faggione’, come tutti noi lo chiamavamo, insegnava con grande passione e spingeva con il suo buon umore gli atleti a dare sempre il meglio. Lo ricordiamo tutti in sella alla sua vespa mentre attraversava le strade di Cesena per raggiungere il campo di atletica, la sua seconda casa. Dove non si è mai risparmiato ed è riuscito a far appassionare a questo sport centinaia di ragazzi a ciascuno dei quali era solito dare un soprannome ironico. Un uomo, un tecnico, un professore, un amico, un marito, un padre la cui mancanza si farà sentire in maniera importante".