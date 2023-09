Addio ‘Rdc’, arriva ‘Sfl’ Giungla di sigle e procedure per il sostegno al reddito

di Elide Giordani

Eccoci al giorno fatidico del definitivo abbandono dell’ormai archiviato "reddito di cittadinanza". Parte infatti oggi la corsa per aggiudicarsi il cosiddetto "Supporto per la formazione e il lavoro" che prevede un contributo massimo di 350 euro mensili ma solo espletando l’obbligatorietà di un percorso professionale o di formazione, e per la durata massima di 12 mensilità. Cambia il nome (un’altra sigla, SFL) e cambia anche il cammino. Dunque, niente più attesa sfaccendata magari sul divano, come lo hanno spesso descritto i detrattori, ma occupazione reale.

Nella nostra realtà provinciale coloro che si sono conquistati fino a quest’anno il diritto al reddito di cittadinanza, e presumibilmente all’attuale "supporto", compongono un drappello di 4.049 persone che fanno parte di 2.189 nuclei familiari (dati Inps). Ciascuno percepisce un importo medio mensile pari a 487,82 (circa 100 euro in meno della media nazionale che è di 598,64). Dal 2019 ad oggi gli accessi al "reddito", nella nostra provincia, sono diminuiti di 1.839, in controtendenza con i dati nazionali. E c’è da evidenziare che tra oggi e il picco del 2021 (7.183 aventi diritto) gli assegni distribuiti tra Forlì e Cesena sono diminuiti di ben 3.134 unita. Nel frattempo, evidentemente, c’è chi ha trovato lavoro e il "reddito" è servito da traghetto nei marosi di una situazione difficile, economica e lavorativa. A livello nazionale saranno oltre 1 milione le famiglie con Isee inferiore ai 6 mila euro annui già detentori del "reddito" che, presumibilmente, si metteranno in fila. Le persone, dunque, cercano o attendono un’offerta di lavoro, opportunità che già stanno arrivando dalle agenzie private: senza occupazione (l’accettazione del lavoro che abbia le caratteristiche indicate dalla normativa è tassativa), o percorso formativo, l’assegno non ci sarà. E chissà quanti lo riterranno davvero uno strumento efficace a cui accedere.

E’ esclusivamente informatico, intanto, l’accesso alla domanda. "Il richiedente - precisa l’Inps provinciale ricalcando la normativa nazionale - dovrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL), per compilare il Patto di attivazione digitale (PAD), nel quale, oltre a confermare l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, dovrà indicare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione contattate per ricevere offerte di lavoro adatte al suo profilo professionale". Difficile da eseguire senza l’aiuto di una patronato: "Nel patto di servizio personalizzato verrà individuato il percorso da seguire e, attraverso il SIISL, l’interessato potrà ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività". Entro oggi dovrebbe essere operativa anche la nuova super-piattaforma (che diventerà anche un’app) con la quale Inps, Ministero del Lavoro, Anpal e altri soggetti gestiranno l’intero percorso di "attivazione", dalla domanda all’occupazione, dalla formazione al sostegno economico, per i destinatari della misura.