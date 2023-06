"Addio rivoluzionario Silvio" I cesenati e Berlusconi tra politica, calcio e barzellette

Il cordoglio, ma soprattutto i ricordi. I cesenati che hanno avuto l’occasione di conoscere personalmente Silvio Berlusconi sono consapevoli di aver toccato un pezzo di storia. Ne emerge un puzzle con poche tinte discordi. Giuseppe Bettini, coordinatore provinciale di Forza Italia: "Era un sognatore, con una resistenza da guerriero a qualunque tipo di attacco. Mi sono buttato in politica nel ’94 proprio perché il suo progetto di Forza Italia mi aveva folgorato. L’ho incontrato la prima volta a Bologna nel ‘96 in occasione di una cena di partito. L’approccio fu molto cordiale. S’interessò personalmente a tutti noi e iniziò a raccontarci barzellette. Era un generoso, anche nei confronti delle persone più umili. So di persone che ha aiutato con grande disponibilità". Romano Colozzi, ex assessore al Bilancio e segretario del consiglio regionale della Lombardia: "L’ho incontrato una sola volta a Milano nel 2000, ero in compagnia di Roberto Formigoni, in occasione dell’avvio del mio mandato da assessore. Andammo a cena insieme e fu una sorta di investitura del mio ruolo. Formigoni infatti è sempre stato molto rispettoso dei ruoli, e prima di indicarmi nell’incarico voleva confrontarsi con il capo del suo partito. Io non mi sono mai sentito molto vicino a Forza Italia, se non all’inizio quando i progetti di Berlusconi si allineavano con quelli della tradizione democristiana. Comunque in quell’occasione ebbi modo di constatare la sua facilità nei rapporti interpersonali. Era cordiale e simpatico". Antonella Celletti, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, precedentemente consigliera comunale di Forza Italia: "L’ho incontrato molte volte nella mia funzione di comunicatrice per FI regionale. Esprimeva una personalità dirompente. Era un rivoluzionario, un uomo lungimirante, un leader nato". Enrico Sirotti Gudenzi, consigliere comunale della Lega: "L’ho incontrato a Villa Certosa in Sardegna e in molte altre occasioni mondane e politiche. Aveva grande simpatia, ricambiata, per mia figlia. Di lui mi colpiva soprattutto la sua capacità di trasmettere energia con una semplice stretta di mano". Stefano Angeli, consigliere comunale di Forza Italia tra il 2009 e il 2019: "L’ho incontrato in occasione di manifestazioni pubbliche, e da diversi anni ormai mi sono allontanato da Forza Italia. All’inizio sono stato fortemente attratto dal suo progetto, poi mi ha altrettanto largamente deluso sia come politico che come uomo, due dimensioni peraltro inscindibili in lui".

Elide Giordani