Adescava ragazzine 13enni sui social: soldi e sigarette per prostituirsi

Cesena, 29 dicembre 2023 – Un episodio sconcertante che risale a più di un anno fa. Una ragazzina di 13 anni, di origini straniere ma residente dalla nascita in un Comune ai margini del Cesenate, denuncia di essere stata violentata da un uomo molto più grande di lei. La verità emerge cruda e scioccante durante il ricovero al pronto soccorso.

La giovane, recatasi da sola all’ospedale per farsi visitare dopo aver subito le violenze, riferisce ai carabinieri di Cesena di essere stata violentata da un uomo che aveva incontrato poco prima. Un uomo di Ravenna, di 55 anni, di professione artigiano, che l’avrebbe violentata dopo che la ragazzina si era sottratta a un rapporto a pagamento in seguito a un contatto nato da un annuncio sul web. Il 55enne autore dell’abuso è finito agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata e tentata induzione alla prostituzione minorile. Ma non finisce qui.

Dal racconto della ragazzina si apre un mondo parallelo, fatto di crimini e di molestie, su cui hanno indagato i carabinieri di Forlì-Cesena e che è finito al vaglio della procura dei minori di Bologna. Coinvolta anche un’altra giovane 13enne cesenate di origini straniere, indotta alla prostituzione e altre ragazzine in Lombardia e Veneto.

Ad adescare in precedenza le giovani sui social sarebbe stato un 38enne di Verona che prometteva alle due cesenati, come a tante altre giovani studentesse, facili guadagni in cambio di prestazioni sessuali. Le ragazzine venivano attirate nella rete dell’aguzzino dietro la promessa di ricevere in cambio pacchetti di sigarette, ricariche telefoniche, soldi per andare dalla parrucchiera o per rifarsi lo smalto nelle unghie. La merce di scambio doveva essere il loro corpo.

Purtroppo in tante sarebbero cadute nel gioco meschino del 38enne, che è stato arrestato con l’accusa di prostituzione minorile pluriaggravata, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo adescava sul web ragazze minorenni procurando loro rapporti sessuali a pagamento in tutto il nord Italia chiedendo poi di dividere i guadagni con le giovani. Un mondo sbagliato di ragazze adolescenti, che invece che pensare alla scuola, allo sport e alle amicizie venivano fatte prostituire. Dietro di loro c’erano sempre genitori all’oscuro di tutto, spesso assenti, che non erano stati capaci di vigilare.

Dalla denuncia della ragazzina cesenate, oggi 14enne, si è risaliti alla mente del traffico di ’prostituzione minorile’. In seguito alla perquisizione in casa del 38enne in provincia di Verona sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici, presumibilmente utilizzati dall’uomo per adescare le minorenni. I sospetti si sono rilevati fondati quando sono stati esaminati i computer e i telefoni cellulari.

L’uomo era riuscito ad adescare numerose minorenni su alcune chat, proponendo loro degli incontri per ricevere prestazioni sessuali in cambio di soldi o altri ’regali’. In alcuni casi le minori sono state indotte a girare video sessualmente espliciti, anche con scene di sesso con coetanei e fidanzatini, inviati al trentottenne veronese in cambio di ricariche telefoniche. L’analisi forense dei dispositivi informatici sequestrati ha consentito di rinvenire numerosi files pedopornografici e di ricostruire la fitta rete di annunci online pubblicati dal 38enne, che procurava gli incontri sessuali a pagamento alle minori allettandole con la possibilità di facili guadagni, chiedendo di dividere con lui la somma riscossa.

L’attività di adescamento si estendeva dal Veneto alla Lombardia, fino ad arrivare in Romagna.